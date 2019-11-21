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Продавали наркотики на оккупированных территориях: на Донбассе "накрыли" банду дилеров

21 ноября, 14:19

Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы

В Луганской области полицейские разоблачили банду наркодилеров, которые занимались продажей наркотиков.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что в банду входили жители Старобельского района, и большинство из них – женщины. Они продавали каннабис на территории области, в том числе и на неподконтрольной Украине территории.

Копы уже открыли уголовное производство и задержали двух членов группировки. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Подозреваемым грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

Также мы писали, что в Украине появились дельцы, которые начали массово предлагать бесплатные наркотики. Свой товар они рекламируют традиционным образом – с помощью надписей в многолюдных местах.

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Донбасс наркотики полиция разоблачение Луганская область каннабис

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