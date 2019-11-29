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Противостояние на Донбассе: под вражеским огнем погиб боец ВСУ

29 ноября, 20:19

С начала суток в зоне ООС было зафиксировано четыре обстрела

/ Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 29 ноября произошло четыре вражеских обстрела, в результате которых один украинский воин погиб.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики вели огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, один обстрел украинских позиций был зафиксирован в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в районе Крымского – там велся огонь из подствольных гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

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В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела в районе Водяного и Широкино боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отметим, что за прошлые сутки, 28 ноября, боевики устроили девять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. К счастью, обошлось без потерь в рядах наших военных.

Напомним, 27 ноября боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получили два военнослужащих, еще один – боевую травму.

Как сообщали новости "Сегодня", бойцы ВСУ нанесли существенный урон противнику за прошедшую неделю. Помимо живой силы, враг потерял и беспилотник.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ обстрелы погибший широкино Крымское Водяное ООС

Источник: Сегодня

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