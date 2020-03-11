Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
28,79

Путин лично разрешил сбить "Боинг" над Донбассом – адвокат

11 марта, 11:58

Станислав Кожемякин

Военная техника, из которой сбили самолет, не покинула бы территорию России без санкции Кремля

Военная техника, из которой боевики в 2014 году сбили малайзийский Boeing в небе над Донбассом, не могла покинуть территорию России без личного разрешения президента РФ Владимира Путина либо других высокопоставленных чиновников.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил адвокат Джерри Скиннер, который подал в Европейский суд по правам человека иск против России и Путина от имени 40 семей родственников жертв.

"Вероятно, мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине", – сказал он.

Реклама

В то же время, Скиннер считает, что многого о произошедшем все равно узнать не удастся.

В тренде
Коронавирус атакует: новый случай обнаружили рядом с Закарпатьем

"По моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне. Все случилось именно так, как случилось, именно потому, что Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", – резюмирует адвокат.

Напомним, 9 марта в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме стартовал первый судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе Boeing 777, в результате крушения которого 17 июля 2014 года погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

По делу проходят четверо обвиняемых: россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Если их вина будет доказана в суде, им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Бук MH17 Владимир Путин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Донецк заехали российские военные и устроили
В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителямДонбасс
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)
Терпение лопнуло: артиллерия ВСУ на Донбассе нанесла удар по обнаглевшим боевикам (видео)Украина
Бандит и боевик
Бандит и боевик "Оплота": стало известно, кого спецназ задержал в БорисполеПроисшествия
"Морпехи ДНР" устроили пьяные разборки под Мариуполем: трое убитых, пятеро раненыхДонбасс
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный момент
Россия готовится забрать часть Донбасса: Климкин указал на опасный моментУкраина
Коронавирус на Донбассе: под подозрение попал автобус из Москвы
Коронавирус на Донбассе: под подозрение попал автобус из МосквыДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...