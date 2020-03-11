Путин лично разрешил сбить "Боинг" над Донбассом – адвокат

Военная техника, из которой сбили самолет, не покинула бы территорию России без санкции Кремля

Военная техника, из которой боевики в 2014 году сбили малайзийский Boeing в небе над Донбассом, не могла покинуть территорию России без личного разрешения президента РФ Владимира Путина либо других высокопоставленных чиновников.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил адвокат Джерри Скиннер, который подал в Европейский суд по правам человека иск против России и Путина от имени 40 семей родственников жертв.

"Вероятно, мы услышим фамилию приближенных к Путину советников, которые поддерживали тесные связи с действующими лицами на Востоке Украины. Думаю, мы услышим и о господине Путине", – сказал он.

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В то же время, Скиннер считает, что многого о произошедшем все равно узнать не удастся.

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"По моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне. Все случилось именно так, как случилось, именно потому, что Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", – резюмирует адвокат.

Напомним, 9 марта в юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме стартовал первый судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе Boeing 777, в результате крушения которого 17 июля 2014 года погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

По делу проходят четверо обвиняемых: россияне Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Если их вина будет доказана в суде, им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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