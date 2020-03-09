Дело MH17: почему России неудобно в своей шкуре

Москва пытается избежать ответственности и не отвечать ни за что, говорит родственник погибших

9 марта начнется уголовное судопроизводство по делу о сбитом 17 июля 2014 года самолете Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, рейс MH17 ,. Москва пытается избежать ответственности в деле, однако Запад будет оказывать на нее давление.

Об этом Энтон Котте, потерявший в трагедии сына, невестку и шестилетнего внука рассказал журналисту сайту "Сегодня".

Говоря о действиях официального Амстердама по привлечению России к ответственности за сбитый Boeing, Энтон Котте заметил, что правительство Нидерландов не имеет права вмешиваться в судебный процесс.

"Это независимая история. Но мы знаем, что Министерство иностранных дел вместе с австралийцами ведет переговоры с Россией. Знаете, России неудобно в своей шкуре, они хотят избежать ответственности и не отвечать ни за что. И чем дольше будет оказываться это давление на Россию, тем больше они будут чувствовать себя неудобно", – говорит он.

На вопрос о том, хотел ли бы он приехать на место падения Boeing-777, голландец заметил:

"Знаете, в самом начале я сказал своей жене, что нам стоило бы поехать на место падения самолета. И я помню, как она мне сказала: "Энтон, не едь. Ты сейчас очень злишься, ты можешь наделать что-то не то". Что бы это могло быть, я не знаю, и я не поехал. Но сейчас я понимаю, что это слишком опасно и рискованно. Война на Донбассе продолжается. Поэтому мы должны осознавать, что на место падения самолета мы сможем поехать только тогда, когда это станет безопасно", – подчеркнул он.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что родственники погибших рассказали, чего ждут от дела о сбитом MH17 .

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Также напомним, что нидерландские прокуроры будут представлять позицию обвинения по делу, которое основано на материалах совместной следственной группы в составе правоохранителей Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В Украине тоже отреагировали на начало судебного процесса.

В свою очередь ответственная за работу со СМИ во время процесса в связи с трагедией МН17 судья Йоланде Вэйннобэл сообщила подробности судебного заседания. По ее словам, пока не известно, сколько свидетелей выступит в суде по делу о крушении малайзийского Boeing.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. Группа официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Следователи пришли к выводу, что MH17 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

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