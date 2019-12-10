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Путин пугает резней в случае, если Зеленский закроет войсками границу (видео)

10 декабря, 16:27

Президент России угрожает повторением трагических событий в Сребренице

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Фото: REUTERS/Charles Platiau

Если Украина вернет контроль над государственной границе на Донбассе, там может начаться резня, как в Сребренице в июле 1995 года, заявил президент России Владимир Путин. Заявление опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

По мнению хозяина Кремля, пока не действует закон об амнистии, возвращение Украине контроля над границей чревато " массовым уничтожением" жителей ОРДЛО. Потому Путин и Зеленский не пришли к согласию по этому вопросу в рамках переговоров в "нормандском формате", которые прошли в Париже 9 декабря.

"Украинская сторона все время ставит вопрос – дайте нам закрыть войсками границу. Ну я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет! Мы же видели, как Зеленский вел дискуссию с националистами. Непонятно, кто там сильнее, что там произойдет и кто будет руководить националистами, когда они туда войдут без обеспечения гарантий людям", – заявил президент России на встрече с Советом по правам человека.

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Отметим, что Путин повторяется – он уже вспоминал Сребреницу в контексте Донбасса два года назад. Тогда он тоже пугал, что националисты будут убивать гражданских, если боевики "ЛДНР" сложат оружие. "Российской армии на Донбассе нет", – уверяет Путин.

Резня в Сребренице считается самым массовым убийством после окончания Второй мировой. Международный трибунал установил, что боснийские сербы под командованием генерала Ратко Младича убили около 8000 боснийских мусульман.

Напомним, что после "нормандского саммита" в Париже глава МВД Арсен Аваков, участвовавший в переговорах, ответил на вопросы журналистов о контроле границы на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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