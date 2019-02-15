Донбасс затянет пояс потуже: Россия резко сократит помощь захваченной территории
Оккупационные власти получили распоряжение "куратора" из РФ
Несмотря на ухудшение социально-экономического положения на захваченной местными боевиками и российскими военными части Донбасса, оккупанты намерены существенно сократить помощь неподконтрольным Украине территориям.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, оккупационные власти "Л/ДНР" получили распоряжение замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова (он же руководит т.н. "межведомственной комиссией РФ по оказанию гуманитарной помощи ЛДНР", являясь их куратором) "откорректировать" запрос на финансовую и материально-техническую помощь из России на 2019 год в сторону ее радикального сокращения.
По данным Министерства экономического развития РФ, в 2018 году российская "помощь" оккупированным районам Донбасса по всем направлениям составила порядка 4 млрд долл., добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты не платят населению зарплаты, а магазины превращают в наливайки. Оставшиеся без выплат рабочие массово увольняются.
Также напомним, что цены на яйца и мясо, масло и хлеб на оккупированном Донбассе пошли в активный рост.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Донбасс затянет пояс потуже: Россия резко сократит помощь захваченной территории". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"