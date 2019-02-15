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Донбасс затянет пояс потуже: Россия резко сократит помощь захваченной территории

Сегодня, 04:42

Оккупационные власти получили распоряжение "куратора" из РФ

Фото: Сегодня
Донбасс затянет пояс потуже: Россия резко сократит помощь захваченной территории //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/51c/11d/5c651c11d4051.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/51c/11d/5c651c11d4051.jpg Украина Оккупационные власти получили распоряжение «куратора» из РФ

Несмотря на ухудшение социально-экономического положения на захваченной местными боевиками и российскими военными части Донбасса, оккупанты намерены существенно сократить помощь неподконтрольным Украине территориям.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, оккупационные власти "Л/ДНР" получили распоряжение замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова (он же руководит т.н. "межведомственной комиссией РФ по оказанию гуманитарной помощи ЛДНР", являясь их куратором) "откорректировать" запрос на финансовую и материально-техническую помощь из России на 2019 год в сторону ее радикального сокращения.

По данным Министерства экономического развития РФ, в 2018 году российская "помощь" оккупированным районам Донбасса по всем направлениям составила порядка 4 млрд долл., добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты не платят населению зарплаты, а магазины превращают в наливайки. Оставшиеся без выплат рабочие массово увольняются.

Также напомним, что цены на яйца и мясо, масло и хлеб на оккупированном Донбассе пошли в активный рост.

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Тег Россия, Донбасс, сокращение, матпомощь, Тымчук

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Источник:

Сегодня

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