Радио Свобода: "признание" Асеева сомнительно

Сегодня, 11:22

В организации требуют немедленного освобождения журналиста

Станислав Асеев. Фото: соцсети
Станислав Асеев. Фото: соцсети

Радио Свобода / Радио Свободная Европа считает очень сомнительным "признание" в шпионаже украинского журналиста Станислава Асеева (Васина), которое показал в эфире российский государственный телеканал "Россия-24".

"Мы ставим под сомнение обстоятельства этого так называемого "признания". Мы не имеем никакого представления о том, когда, при каких обстоятельствах или принуждении оно было сделано", – заявила пресс-секретарь Радио Свободная Европа / Радио Свобода Джоанна Левисон, добавив, что Асеев немедленно должен быть освобожден. 

Кроме того, в Радио Свобода, для которого, в том числе, работал Асеев, предполагают, что ситуация с так называемым "признанием" может означать обострение в деле журналиста.

Как сообщалось, экс-нардеп Фирсов отметил, что во время интервью у Асеева дрожали голос и руки. Фирсов также предположил, что на публикации видео с так называемым "признанием" оккупанты не остановятся и покажут еще пресс-конференции и другие мероприятия, на которых будут убеждать, что Асеев шпион.

Более детально о судьбе пленника боевиков читайте в материале сайта "Сегодня" "Станислав Васин: год в Изоляции".

Напомним, что не так давно журналист объявил голодовку.
признание, сомнения, радио свобода, Асеев

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Источник:

"Сегодня"

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