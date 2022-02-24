Раненые местные и обстрелы из "Града". Какая ситуация в Мариуполе (видео)

Сегодня, 24 февраля, российские оккупанти напали на Украину. С самого утра вся территория страны подвергается ракетному обстрелу. В Мариуполе Донецкой области обстреляли многоэтажку.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали местные жители.
Российские наемники обстреляли микрорайон Восточный.
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Местные рассказывают, что оккупанты стреляли из БМ-21 "Град".
Скриншот
Очевидцы записывают видео последствий обстрелов. На улице снаряд попал в человека.
Большие повреждения получила многоэтажка в микрорайоне Восточный.
Какая ситуация в Мариуполе
Утром 24 февраля появилась информация о высадке десанта и захвате Мариуполя. Однако позже местные власти заявили, что информация неправдивая.
По последним данным, в Мариуполе 4 пострадавших гражданских, среди них – один ребенок. Им оказывается медицинская помощь.
Бои на Донбассе
В Луганской области на рубеже Красная Таловка – Меловое – Городище вошли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ.
"Пока на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", – говорится в сообщении.
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