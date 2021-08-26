Дроны с минами и лазер, поражающий глаза. На Донбассе боевики стали еще наглее

Широкино – один из населенных пунктов, который сильно пострадал за годы войны

Город сильно пострадал за годы войны. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

В Донецкой области 8 населенных пунктов вблизи линии разграничения не подлежат восстановлению. Широкино – одно из них. К позициям врага – от 2 до 50 м в соседнем Водяном.

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Командир 128 бригады Олег Гончарук и заместитель командующего ООС генерал Москалев рассказали о новом характере коварства врага, написала депутат Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Сбрасывают мины с беспилотников. Работают по нашим военным снайпером, используя тепловизоры даже днем, выслеживая жертву, применяют лазерные устройства для травмирования глаз наших военных, ведущих наблюдение за противником. И если в рядовой состав так называемых "республик" сгоняют местных жителей оккупированных территорий, то управляют их бригадами кадровые российские военные", – говорится в сообщении.

Геращенко отмечает, что вблизи Широкино есть камеры, установленные в основном за счет волонтерской поддержки, однако "нашим военным необходима современная система видеонаблюдения на всей линии разграничения". Она отмечает, что такую закупила ее команда с волонтерами и поставили для 10 бригады.

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Широкино уничтожила война

По словам депутата ВР Геращенко, Широкино – это квинтэссенция того, что несет "русский мир".

"Курортный городок, до войны проживало более 1200 жителей, полностью уничтожено. Эта нижняя улица вблизи моря – одно из самых сильных моих потрясений в начале войны. Сегодня все вокруг еще больше заросло густыми зарослями, к домам нельзя приближаться из-за возможных мин", – отмечает она.

Разрушенный дом. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Геращенко отметила, что в 15 км от Широкино,в освобожденном ВСУ Мариуполем, строят новые скверы и набережные, а на празднование Дня Независимости собралось более 30 000 украинцев.

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"Какой страшный и эмоциональный контраст...Наши эстонские коллеги были шокированы увиденным. Надеюсь, эти фото они покажут и своей госпоже Президенту. А 128 бригада, как и другие бригады ВСУ – полностью соответствуют войскам стран – членов НАТО: своим мужеством, готовностью дать отпор врагу", – подытожила депутат ВР.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что боевики не успокоились даже на День Независимости. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Также напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока нет прогресса на Донбассе, давление на Россию должно сохраняться.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: