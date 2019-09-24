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Раздавал бюллетени: на Донбассе поймали сторонника "ЛНР"

24 сентября, 14:20

Правоохранители уже сообщили мужчине о подозрении

/ Фото: AFP

В Луганской области стороннику так называемой "ЛНР" сообщили о подозрении в организации и проведении "референдума" на Донбассе весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Так, 11 мая 2014 года, выполняя обязанности члена "участковой избирательной комиссии", мужчина занимался организацией "голосования" жителей по месту их пребывания, а именно вместе с двумя другими членами "избирательной комиссии" посещал граждан, которые не смогли проголосовать на "избирательном участке", выдавал бюллетени и предоставлял ящик для личного вброса заполненного бюллетеня", – говорится в сообщении.

После возвращения в школу, где была размещена "участковая избирательная комиссия" она передали ящик с заполненными бюллетенями главе "комиссии" псевдореферендума.

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На данный момент мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывные вещества и самодельные взрывные устройства.

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