Разнесены два "гнезда" боевиков: появилось видео нового удара от ВСУ

Украинские военные достали врага даже на вершине террикона, а перед этим запустили над головами боевиков дрон

Скриншот.

ВСУ продолжают уничтожать укрепления врага на передовой. Бойцы 54-й бригады на одном из участков фронта ударили по позициям боевиков и уничтожили два "гнезда" врага. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

"Это за наших медиков. ВСУ достает террористов окопавшихся в укрытиях под землей и высоко как им казалось в "небе". Совсем другой участок фронта, но "ответка" по врагу прилетела там. Они думали, что находясь на самом верху террикона, имея прекраснейший обзор и контролируя большую территорию, можно спокойно обстреливать наши позиции и быть абсолютно спокойным, что не достанут, что они находятся в безопасности. Достали. И хорошо достали", – написал он.

Мысягин сообщил, что бойцы из боевой группы К-2 из 54-й бригады сначала подняли дрон над терриконом для разведки позиций врага, после чего ударили из противотанковых ракетных комплексов.

"Проанализировали видео и оценили обстановку. И когда вся подготовительная работа была проведена, двумя точно посланными "птичками", были разнесены два "гнезда" российско-террористических войск. Точно в цель. Две "птички" – два "гнездышка", – сообщил волонтер.

Видео: Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", Мысягин уже публиковал видео уничтожения вражеского блиндажа. Противник неоднократно обстреливал позиции украинских военных, но был жестко бит все той же группой К-2 из 54-й бригады.

А тем временем на фронте боевики 2 июля 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. За такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери.

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