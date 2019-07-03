"Все в яблочко": волонтер показал уничтожение вражеского блиндажа
Противник неоднократно обстреливал позиции украинских военных, но был жестко бит
В Луганской области в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ с одной из позиций боевиков т.наз. "ЛНР" регулярно происходили провокации и обстрелы.
Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, украинским военным поступил приказ надолго унять боевиков. А в сети было выложено видео ювелирной и точной работы бойцов ВСУ.
"Все в яблочко", – прокомментировал увиденное волонтер.
Мысягин рассказал, что боевая-разведывательная группа К-2 подняла дрон, который в онлайн-режиме корректировал огонь, поэтому все боеприпасы легли точно в цель.
"Приказ выполнили и заткнули. Блиндаж поврежден. Террористы сразу сбежали. По подтвержденной информации, один, правда, не добежал. Все было настолько неожиданно, что они даже не попытались сбить наш дрон, просто бросили свою позицию и сбежали. "Герои", – иронизирует волонтер.
Напомним, ранее волонтер рассказал, как бойцы ВСУ под Горловкой уничтожили укрепление врага .
Мысягин также показа видео, как украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе Катериновки Луганской область и отомстили за гибель своего побратима. В результате ответного огня ВСУ противник понес потери.
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