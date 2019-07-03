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"Все в яблочко": волонтер показал уничтожение вражеского блиндажа

3 июля, 04:30

Противник неоднократно обстреливал позиции украинских военных, но был жестко бит

Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ
Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ.

В Луганской области в зоне ответственности 54-й механизированной бригады ВСУ с одной из позиций боевиков т.наз. "ЛНР" регулярно происходили провокации и обстрелы.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, украинским военным поступил приказ надолго унять боевиков. А в сети было выложено видео ювелирной и точной работы бойцов ВСУ.

"Все в яблочко", – прокомментировал увиденное волонтер.

Мысягин рассказал, что боевая-разведывательная группа К-2 подняла дрон, который в онлайн-режиме корректировал огонь, поэтому все боеприпасы легли точно в цель.

"Приказ выполнили и заткнули. Блиндаж поврежден. Террористы сразу сбежали. По подтвержденной информации, один, правда, не добежал. Все было настолько неожиданно, что они даже не попытались сбить наш дрон, просто бросили свою позицию и сбежали. "Герои", – иронизирует волонтер.


Напомним, ранее волонтер рассказал, как бойцы ВСУ под Горловкой уничтожили укрепление врага .

Мысягин также показа видео, как украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе Катериновки Луганской область и отомстили за гибель своего побратима. В результате ответного огня ВСУ противник понес потери.

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Тег Мысягин, боевики Донбасса, блиндаж, 54 бригада, огневая точка

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