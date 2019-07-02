Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Пылало долго": волонтер рассказал, как бойцы ВСУ под Горловкой уничтожили укрепление врага

2 июля, 04:30

Украинские военные строят укрепрайон под Горловкой

Уничтоженная позиция боевиков
Уничтоженная позиция боевиков. Фото: Facebook

В районе оккупированной местными боевиками "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области горячо сейчас.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.  

Он рассказал, что на днях со стороны противника по позициям украинских военных прилетела противотанковая управляемая ракет.

Безвозвратных потерь у бойцов ВСУ не было, однако один военный получил осколочное ранение и был отправлен в госпиталь, еще три бойца – были контужены, однако от госпитализации отказались.

"В ответ наша пехота к чертям спалила место логово врага. Давно его вычислили. А тут и повод нашёлся. Пылало долго", – рассказал Мысягин, который выложил небольшой фрагмент переписки с военными, из которой следует, что ВСУ прорыли 500 метров траншей и превращают возвращенный под контроль участок территории под Горловкой в укрепрайон.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что ВСУ под Горловкой уничтожили огневую точку боевиков , с которой регулярно совершались обстрелы. По словам волонтера Мысягина,  украинские военные отомстили за своего бойца, которого противник ранил именно с этой позиции.

Также мы писали, как батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге. Результат атаки смотрите на видео:


Видео: AZOV media

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег горловка, Мысягин, ПТУР, потери ВСУ, потери боевиков, укрепрайон

Вы сейчас просматриваете новость " "Пылало долго": волонтер рассказал, как бойцы ВСУ под Горловкой уничтожили укрепление врага". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ мощно накрыли позиции врага, у боевиков потери: появилось видео

21 июня, 12:38

В районе Катериновки ситуация напряженная, противник каждый день ведет обстрелы, но получил жесткую "ответку"

Волонтер рассказал новые подробности ночного боя на Светлодарской дуге

8 июня, 14:57

Юрий Мысягин объяснил, на какой позиции понесли потери бойцы "Азова"

Военным на Донбассе не запрещали давать "ответку" боевикам – волонтер

7 июня, 16:11

Мысягин пообщался с шестью разными подразделениями на передовой и выяснил, бьют ли ВСУ в ответ

На Донбассе "камни с неба" упали на казармы боевиков: волонтер рассказал подробности

24 мая, 08:18

По словам волонтера, в результате пожара погибли 12 боевиков

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Потери года: звезды, которые ушли из жизни в 2019-м и 2018-м

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

ТОП фото выпускниц Днепра в Instagram

СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Грейс - яркий пример девушки с проблемной фигурой от природы

​Самый крупный тираннозавр в мире

Сын легендарного футболиста Динамо забивает в чемпионате Дании

Как наказывают неплательщиков алиментов в Украине

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Вчера, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Вчера, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Как желатин спасает наши суставы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь