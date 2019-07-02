"Пылало долго": волонтер рассказал, как бойцы ВСУ под Горловкой уничтожили укрепление врага

Украинские военные строят укрепрайон под Горловкой

Уничтоженная позиция боевиков. Фото: Facebook

В районе оккупированной местными боевиками "ДНР" и российскими военными Горловки Донецкой области горячо сейчас.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что на днях со стороны противника по позициям украинских военных прилетела противотанковая управляемая ракет.

Безвозвратных потерь у бойцов ВСУ не было, однако один военный получил осколочное ранение и был отправлен в госпиталь, еще три бойца – были контужены, однако от госпитализации отказались.

"В ответ наша пехота к чертям спалила место логово врага. Давно его вычислили. А тут и повод нашёлся. Пылало долго", – рассказал Мысягин, который выложил небольшой фрагмент переписки с военными, из которой следует, что ВСУ прорыли 500 метров траншей и превращают возвращенный под контроль участок территории под Горловкой в укрепрайон.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что ВСУ под Горловкой уничтожили огневую точку боевиков , с которой регулярно совершались обстрелы. По словам волонтера Мысягина, украинские военные отомстили за своего бойца, которого противник ранил именно с этой позиции.

Также мы писали, как батальонно-тактическая группа отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины уничтожила вражеский штаб на Светлодарской дуге. Результат атаки смотрите на видео:

Видео: AZOV media

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