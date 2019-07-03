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На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери

3 июля, 07:11

Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму

Фото: Getty Images

За прошлые сутки Донбассе пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Из них восемь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, вблизи Лебединского велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Два обстрела из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы у Марьинки. Еще два обстрела из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета боевики устроили неподалеку Новотроицкого. В районе Красногоровка оккупанты ударили из крупнокалиберных пулеметов, а на окраине Широкино – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз. Пять раз враг ударил из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета вблизи Новолуганского. Еще один обстрел из минометов калибра 82 мм был оккупанты устроили вблизи Болотного.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 2 июля один оккупант уничтожен и двое ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 1 июля на Донбассе боевики 25 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Двое украинских военнослужащих погибли, еще двое – получили ранения.

А тем временем волонтер показал уничтожение вражеского блиндажа.


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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

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