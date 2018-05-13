Разведчики ООС продемонстрировали новую технику

Разведывательные подразделения Операции объединенных сил получили новое современное вооружение. Разведчики уверяют, что эффективность и оперативность их работы увеличилась в разы. Об этом сообщается в пресс-центре ООС.

Среди полученной разведчиками техники: новейшее лазерное оборудование, приборы наблюдения, датчики движения, аппаратура которая эффективно работает днем и ночью, в дождь и туман, а также современные беспилотные летательные аппараты.

БПЛА, которые разведчики называют "пчелами", позволяют не только вести видеоразведку, но и незаметно для противника устанавливать датчики наблюдения. Эти приборы позволяют видеть движение вражеской техники, проходы диверсионных групп, замечать замаскированные огневые точки.

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"Новая техника кардинально меняет работу военных – десятиминутный полет современного дрона заменяет выход разведывательной группы, который обычно длится один-два дня. Таким образом, новые технологии не только экономят жизненно важное время, но и уменьшают риски для жизни военнослужащих и позволяют опережать противника на несколько шагов", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с начала сегодняшнего дня боевики продолжили атаковать и ВСУ снова понесли потери. После вчерашних 73 обстрелов враг и сегодня продолжил "крыть" минами украинских военных.

Отметим, что волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщил о 15 раненых и 12 убитых за неделю боевиков. По его словам, за последние несколько дней боевики из т.н. "3-й бригады армии ДНР" под Горловкой Донецкой области потеряли убитыми и тяжело ранеными около 30 человек.