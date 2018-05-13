15 раненых и 12 убитых за неделю: волонтер рассказал о крупных потерях боевиков в Горловке

Сегодня, 09:37

Участникам НВФ не хватает своих запасов крови

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

За последние несколько дней боевики из т.н. "3-й бригады армии ДНР" под Горловкой Донецкой области потеряли убитыми и тяжело ранеными около 30 человек.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, станция переливания крови в Горловке впервые за полгода запросила препараты крови из оккупированного Донецка.

В Горловску городскую больницу №2 поступили 15 тяжело раненых участников незаконных вооруженных формирований, а в морге лежат тела, по крайне мере, семи боевиков. Еще пять тел бандитов остаются лежать в зеленых насаждениях на нейтральной полосе, пишет Токарев.

01_08

Напомним, вчера, 12 мая, боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, бои шли по всей лини фронта. Так, в районе Горловки активные боевые действия между Объединенными силами и бандитами велись в районе поселков Зайцево (севернее), Верхнеторецкое и Новгородское (западнее). По данным разведки, уничтожены два и ранены шесть оккупантов.

Также ранее сообщалось, что с момента завершения АТО и начала Операция объединенных сил, резко изменилась ситуация на фронте: боевики стали нести серьезные потери – за неделю (1-8 мая) были ликвидированы 11 человек, ранения получили 23 человека.
горловка, боевики, токарев, потери, волонтер
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "15 раненых и 12 убитых за неделю: волонтер рассказал о крупных потерях боевиков в Горловке". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

На Донбассе продолжается противостояние. Фото: Getty

Ночное обострение: в Горловку свозят тела уничтоженных боевиков "ДНР"

19 Апреля, 09:12

В оккупированном городе умирают участники НВФ

Донбасс

Фото: AFP

Боевики понесли крупные потери на Донбассе

30 Декабря 2017, 10:46

Стало известно о нанесенном противнику уроне
Загрузка...

Донбасс

Противник на Донбассе. Фото: AFP

За месяц - 100 раненых и 40 убитых: волонтер рассказал о тяжелейших потерях боевиков под Горловкой

1 Марта, 10:55

В Горловку привозят раненых сепаратистов из Енакиево и Дебальцево

Украина

Фото: пресс-центр штаба АТО

"Мясо" со Светлодарской дуги: волонтер и "Доктор Смерть" рассказали о потерях боевиков

28 Февраля, 09:41

Тела боевиков поступают из-под Дебальцево и Стаханова
Загрузка...