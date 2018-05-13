15 раненых и 12 убитых за неделю: волонтер рассказал о крупных потерях боевиков в Горловке

За последние несколько дней боевики из т.н. "3-й бригады армии ДНР" под Горловкой Донецкой области потеряли убитыми и тяжело ранеными около 30 человек.

Об этом волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев сообщает на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, станция переливания крови в Горловке впервые за полгода запросила препараты крови из оккупированного Донецка.

В Горловску городскую больницу №2 поступили 15 тяжело раненых участников незаконных вооруженных формирований, а в морге лежат тела, по крайне мере, семи боевиков. Еще пять тел бандитов остаются лежать в зеленых насаждениях на нейтральной полосе, пишет Токарев.

Напомним, вчера, 12 мая, боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, бои шли по всей лини фронта. Так, в районе Горловки активные боевые действия между Объединенными силами и бандитами велись в районе поселков Зайцево (севернее), Верхнеторецкое и Новгородское (западнее). По данным разведки, уничтожены два и ранены шесть оккупантов.

Также ранее сообщалось, что с момента завершения АТО и начала Операция объединенных сил, резко изменилась ситуация на фронте: боевики стали нести серьезные потери – за неделю (1-8 мая) были ликвидированы 11 человек, ранения получили 23 человека.