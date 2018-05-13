Боевики на Донбассе никак не угомонятся, ВСУ снова несут потери

Сегодня, 13:45

После вчерашних 73 обстрелов враг и сегодня продолжил "крыть" минами украинских военных

Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Боевики продолжают атаковать позиции украинских военных, и уже сегодня с начала суток враг 12 раз обстрелял бойцов ВСУ, нанеся урон в виде двух раненых. Об этом сообщили в Минобороны.

Сообщается, что на Луганском направлении, сразу с полуночи, в течение почти получаса, противник выпустил более 40 мин из минометов калибра 82 мм по защитникам Новгородского. Около пяти часов утра боевики начали длительный обстрел позиций защитников Светлодарска, применяя артиллерию калибра 122 мм, и минометы различных калибров.

Кроме того, противник бил из 120 мм миномета по позициям ВСУ вблизи Луганского и трижди вели огонь из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

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На Донецком направлении с начала суток наблюдались вражеские провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения вблизи Талаковки, Опытного, дважды в районе Водяного, и трижды – вблизи Авдеевки.

Не обошлось и без потерь в рядах украинской армии. В результате вражеских обстрелов ранения получили два бойца.

Напомним, за прошедшие сутки боевики резко обострили ситуацию на Донбассе. Враг 73 раза нарушил режим тишины, в результате чего один боец ВСУ погиб и еще четверо получили ранения.

Даже канцлер Германии Ангела Меркель высказала обеспокоенность обострением ситуации на Донбассе. Она указала на отсутствие перемирия на востоке Украины.
Донбасс, ВСУ, боевики, потери, обстрелы

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"Сегодня"

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