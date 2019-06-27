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Разведение сил в Станице Луганской: на передовой осталась полиция и пограничники

27 июня, 12:51

Полицейские батальона "Луганск-1" оказались на первой линии обороны в районе КПВВ

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9
Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9.

После ухода украинских военных с позиций в Станице Луганской, теперь на передовой остались защищать мир и порядок полиция и пограничники. Об этом написал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

Он напомнил, что 5 мая прошлого года был открыт обновленный и полностью оснащенный отдел полиции в Станично-Луганском.

"На его стене – памятные таблички в честь пяти погибших в боях за этот населенный пункт милиционеров с добровольческого батальона еще милиции Чернигова. Кроме них здесь в 2014 году погибли немало защитников Украины из других подразделений. Я не знаю деталей переговоров контактной группы по разведению армейских сил в этом районе, но силы МВД Украины – Национальная полиция и Национальная гвардия – никуда оттуда не уходят и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом над этим населенным пунктом. Сейчас полицейские батальона "Луганск-1" под командованием Сергея Губанова и начальника полиции Луганщины Сергея Колесника, который 5 мая занял эту должность, оказались на первой линии в районе КПВВ совместно с пограничниками и достойно будут нести службу", – написал Шевченко.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 июня на Донбассе состоялся первый этап по разведению сил. Украинские военные покинули позиции в районе КПВВ "Станица Луганская" под присмотром наблюдателей ОБСЕ. Теперь украинская сторона ждет подтверждения от СММ информации о том, что российско-оккупационные войска начали со своей стороны отвод сил в этом районе. В случае отсутствия таких шагов украинские военные вернутся на свои позиции.


В свою очередь спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе. Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

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Тег Донбасс, Шевченко, полиция, Станица Луганская, разведение сил

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