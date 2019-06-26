На Донбассе состоялся первый этап по разведению сил

Украинские военные покинули позиции в районе Станицы Луганской под присмотром ОБСЕ

Фото: Минобороны Украины

Недавно боевики уже срывали разведение сил на Донбассе, а сегодня украинская сторона начала этот процесс – ВСУ отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская", сообщает штаб Объединенных сил.

Как рассказывают военные, все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

После этого, по сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков ВСУ покинули позиции.

"Разведение сил и средств на участке №1 запланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ выполнения обязательств по разведению сторон", – говорится в сообщении ООС.

Кроме того, на днях ожидается приезд представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, чтобы продолжить работу по отводу сторон.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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