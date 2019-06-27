Разведение сил в Станице Луганской поспособствует миру на Донбассе – Сайдик

Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения

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Спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик приветствовал процесс разведения сил и средств в Станице Луганской.

Он выразил надежду, что оно послужит катализатором для дальнейших шагов по мирному решению конфликта на Донбассе, говорится в сообщение для печати посла Сайдика по поводу начала разведения сил и средств на согласованном участке в районе Станицы Луганской, сообщает Укринформ.

"Я искренне приветствую начатый сегодня процесс разведения сил и средств в Станице Луганской. Выражаю свою признательность сторонам за принятие необходимых для этого важного события решений и настоятельно призываю приложить все усилия, чтобы этот процесс завершился успешно", – заявил Сайдик.

Он выразил благодарность СММ ОБСЕ за активное содействие процессу разведения.

"Надеюсь, что успешная реализация данной операции в Станице Луганской послужит катализатором для дальнейших шагов по мирному решению конфликта на востоке Украины, и, в частности, для подтверждения приверженности надежному, устойчивому и бессрочному перемирию", – сказал спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ.

Как сообщалось, в полдень 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций возле КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской.





Как сообщали новости "Сегодня", 5 июня на переговорах в Минске были достигнуты новые договоренности о подготовке нового соглашения по установлению режима тишины на линии соприкосновения и разведении сил в Станице Луганской.

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