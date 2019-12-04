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Ребенок выпал из окна в Бахмуте: в полиции рассказали подробности

4 декабря, 09:32

Малыша спасают врачи больницы в Днепре

/ Фото: Pixabay

В Днепре врачи областной детской больницы спасают четырехлетнего мальчика, который выпал из окна многоэтажки в Бахмуте.

В пресс-службе полиции Донецкой области рассказали подробности трагедии. Выяснилось, в что в семье есть трое детей разного возраста. Все произошло, когда мать вышла из комнаты. Малыш открыл окно и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.

Сейчас полиция проводит проверку по факту несчастного случая.

Напомним, ночью 3 декабря в аэропорту Днепра приземлился борт с ребенком. Как рассказал главный хирург ООС Ярослав Гайда, мальчик выпал из окна четвертого этажа. Состояние малыша крайне тяжелое – ушиб головного мозга, ушиб легких, двусторонний пневмоторакс, перелом костей таза. С Давидом в Днепр прилетела и его мама. Кроме того, мальчика сопровождала военный анестезиолог из ООС.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области двое детейвывалились из окна больничной палатына втором этаже.

Кроме того, недавно в Киевской области за сутки из окон выпали двое детей. В городе Вишневом инцидент произошел из-за неосторожности матери, которая вышла на лестничную площадку, оставив ребенка одного в квартире.

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Днепр ребенок падение полиция Донецкая область мальчик Бахмут

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