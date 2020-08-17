Рекордное перемирие: в СНБО рассказали о ситуации на Донбассе

На передовой до сих пор действует режим тишины – уже три недели не было боевых действий

Пока на Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие, в Совета национальной безопасности и обороны уверяют, что режим прекращения огня в целом выполняется четвертую неделю подряд, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

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Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки и за сегодня не зафиксировано ни одного обстрела со стороны вооруженных группировок противника.

В СНБО сообщают, что и СММ ОБСЕ также не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: в течение 16 августа работало 10 патрулей, выполнено пять наблюдательных полетов БПЛА. Продолжается техническое обследование местности и мониторинг режима "тишины".

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что украинская сторона неукоснительно выполняет договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ. Глава государства отметил, что до сих пор ни одного убитого или раненого бойца благодаря перемирию. Но стоит отметить, что враг еще ни дня не соблюдал режим "тишины" и регулярно провоцирует ВСУ единичными выстрелами. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объяснил такую ситуацию с перемирием.

Смотрите также видео, как боевики нарушают перемирие на Донбассе, обустраивая свои позиции:

Видео: Facebook/Александр Махов

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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