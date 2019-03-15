На Донбассе перехватили табачную контрабанду: опубликованы фото
Пограничники на Донбассе задержали контрабандистов с грузом сигарет
На Донбассе пограничники из состава Объединенных сил перехватили контрабандную поставку сигарет стоимостью в 25 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"На въезде на временно оккупированную территорию Украины на контрольный пункт "Новотроицкое" прибыл автомобиль марки Mitsubishi под управлением гражданина Украины. Во время работы досмотровой группы в составе пограничников и представителей Государственной фискальной службы были обнаружены признаки перемещения табачных изделий с сокрытием на запасном колесе под днищем авто", – говорится в сообщении.
Во время проведения углубленного досмотра автомобиля пограничники, сотрудники ГФС и Службы безопасности Украины обнаружили 510 пачек табачных изделий для электронного нагревания и систему электрического нагрева табака.
"Сотрудниками ГФС товар был изъят и составлен протокол об админнарушении. Сумма оценки товара составила около 25 тысяч гривен", – добавили в штабе.
Напомним, ранее во Львовской области на пункте пропуска Краковец пограничники обнаружили сразу два тайника с контрабандными сигаретами, которые были оборудованы в микроавтобусах.
Спрятанные сигареты различных марок были найдены в двойном потолке и днище – там нашли свыше двух тысяч пачек, а уже через несколько часов еще сотню блоков – около тысячи пачек – обнаружили в топливном баке другого микроавтобуса. Контрабандный товар был конфискован, а водителей теперь ожидает суд.
Также мы писали о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".
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