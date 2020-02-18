"Решили скрыть свое поражение": в ООС рассказали о подлости боевиков

Противник очередной раз поразил своей циничностью и наглостью после провала наступления

/ Фото: Минобороны РФ

После того, как сегодняшняя атака боевиков на Луганском направлении захлебнулась и они запросили режим тишины, оккупационные войска цинично обвинили украинских военных в нападении. Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

По словам украинских военных, боевики цинично запросили режим тишины после того, как понесли серьезные потери во время своей атаки, чтобы забрать с поля боя раненных и убитых.

"Украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство. Однако, проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потери контроля над ситуацией. Командование еще раз официально заявляет: украинские защитники стойко стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми", – заявили в ООС.

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Как уже писали новости "Сегодня", на Донбассе боевики пошли на прорыв. Штаб Объединенных сил сообщил, что сегодня утром противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Военные отмечают, что бойцы дали достойную "ответку", но потери большие с обеих сторон.

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ВСУ потеряли одного бойца, еще четверо ранены. Отметим, что у боевиков тоже один погибший, но пять тяжело раненных. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе. По его словам, особого цинизма ситуации добавляет то, что наступление боевиков было совершено в пятую годовщину дебальцевской трагедии.

В свою очередь военный эксперт рассказал подробности наступления боевиков на Бахмутке. Константин Машовец отметил, что противник ударил по классической схеме – в стык двух бригад.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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