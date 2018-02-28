Боевики ломают свою технику на Донбассе

У боевиков на Донбассе выходит из строя военная техника. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В частности, рассказали эксперты, командование формирований самопровозглашенной "ЛНР" настоятельно требует от командиров подразделений и их зампотехов соблюдать нормы эксплуатации вооружения и боевой техники, а также допускать к их использованию исключительно подготовленный личный состав.

"В соответствующем распоряжении сказано, что в последнее время отмечается вывод из строя "отдельных единиц" боевой техники из-за неподготовленности личного состава, допущенного к их эксплуатации", – констатировали в ИС.

Ранее стало известно, что в период с 20 по 26 февраля подтвержденные потери боевиков на Донбассе составили 17 человек. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление". В частности, по данным ИС, в формированиях самопровозглашенной "ДНР" зафиксировано 11 погибших боевиков. Еще шесть человек не досчитались в т.н. "ЛНР".

Напомним, в течение дня 27 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров.