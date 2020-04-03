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Россия на Донбасс отправила еще больше снайперов и диверсантов

3 апреля, 05:18

Сергей Мартынец

Несмотря на усиление врага, украинская армия готова встретить оккупантов

На Донбассе боевики продолжают обстрелы. Кроме того, с приходом весны Россия делает ставку на снайперов и диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Только в течение марта оккупанты увеличили применение диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими. Они прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ.

В то же время противник продолжал усиливать свои передовые позиции артиллерийскими и минометными подразделениями и расчетами противотанковых ракетных комплексов.

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"Украинские защитники находятся на своих позициях, дообустраивают их, и готовы прицельным огнем ответить на любые враждебные вооруженные провокации и заставить противника соблюдать тишину", – отметили в ГУР.

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А тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия завезла на Донбасс танки и 30 вагонов боеприпасов.

Как сообщали новости "Сегодня", за последние дни украинская армия давала адекватный ответ на провокации противника, чем нанесла ему серьезный урон. В штабе ООС назвал потери боевиков за неделю.

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Россия Донбасс разведка диверсанты снайпера

Источник: Сегодня

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