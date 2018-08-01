ГУР: Россия на Донбассе готовит к бою артиллерию, на передовую отправлены корректировщики

Сегодня, 14:21

Россияне пополнили склады боевиков артиллерийскими снарядами различных типов и минами

Артиллерия оккупантов. Фото: facebook.commod.mil.rus
Артиллерия оккупантов. Фото: facebook.commod.mil.rus

Российское командование ведет подготовку артиллерийских подразделений соединений и частей "1 и 2 АК" оккупационных войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По словам разведчиков, Россия проводит мероприятия по поддержанию готовности к применению артиллерии.

"Наряду с этим, совершенствуется система наблюдения и корректировки артиллерийского огня боевиков. На отдельных направлениях проводятся работы по перемещению к переднему краю наблюдательных постов корректировщик противника. Также в конце июля осуществлено пополнение полевых складов российских оккупационных войск различными типами боеприпасов, в т.ч. минометными калибра 82 мм", – говорится в сообщении.

Недавно украинская сторона в СЦКК сообщала, что боевики сосредоточивают танки и артиллерию вблизи линии разграничения сторон. Было замечено перемещение различных типов пушек, в том числе и противотанковые "Рапиры".

Также разведка ранее узнала, что Россия перебросила на Донбасс оружие и готовит снайперов. Российские офицеры взялись за обучение боевиков в использовании нового вооружения. Из РФ на оккупированную территорию поступили снайперские крупнокалиберные комплексы и модернизированные противотанковые ракетные комплексы.
Россия, Донбасс, боеприпасы, разведка, артиллерия

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