ВСУ за месяц подстрелили сотню боевиков: офицер рассказал о больших потерях врага

В июле украинские военные на Донбассе нанесли врагу значительные потери – за месяц были уничтожены около 31 боевиков и еще в районе 68 получили ранения. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, на протяжении месяца, несмотря на установленное перемирие, боевики каждый день совершали обстрелы позиций украинской армии, однако каждый раз получали достойную "ответку".

"По итогам июля в подразделениях российско-террористических войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 31 боевиков и около 68 наемников получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 12 террористов (суицид, нарушение мер безопасности, убийство по неосторожности)", – написал "Штирлиц" и пояснил, что цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

Он отметил, что кураторы из РФ приказывают командованию непризнанных республик занижать официальное количество погибших и раненных в связи с низкими показателями "призыва" в ряды "Л/ДНР" – местные жители оккупированных территорий не рвутся в бой. Большинство тех, кто пошел на войну с первых дней, уже разочаровались "русским миром" и увольняются.

Как сообщалось, командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об итогах трех месяцев операции Объединенных сил. На встрече у командующего ООС были представители СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и Пограничной службы.

В последний день июля, 31 числа, боевики на Донбассе устроили 36 обстрелов украинских позиций, однако тяжелых вооружений не применяли. ВСУ жестко ответили на обстрелы врага, нанеся ему потери.