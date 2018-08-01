ВСУ за месяц подстрелили сотню боевиков: офицер рассказал о больших потерях врага

Сегодня, 09:26

Противник облегчает работу украинской армии – на оккупированных территориях процветает суицид и самострелы

Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

В июле украинские военные на Донбассе нанесли врагу значительные потери – за месяц были уничтожены около 31 боевиков и еще в районе 68 получили ранения. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, на протяжении месяца, несмотря на установленное перемирие, боевики каждый день совершали обстрелы позиций украинской армии, однако каждый раз получали достойную "ответку".

"По итогам июля в подразделениях российско-террористических войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 31 боевиков и около 68 наемников получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 12 террористов (суицид, нарушение мер безопасности, убийство по неосторожности)", – написал "Штирлиц" и пояснил, что цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

38085876_820738224982747_1619637162368565248_n

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он отметил, что кураторы из РФ приказывают командованию непризнанных республик занижать официальное количество погибших и раненных в связи с низкими показателями "призыва" в ряды "Л/ДНР" – местные жители оккупированных территорий не рвутся в бой. Большинство тех, кто пошел на войну с первых дней, уже разочаровались "русским миром" и увольняются.

ttt_11

Как сообщалось, командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об итогах трех месяцев операции Объединенных сил. На встрече у командующего ООС были представители СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и Пограничной службы.

В последний день июля, 31 числа, боевики на Донбассе устроили 36 обстрелов украинских позиций, однако тяжелых вооружений не применяли. ВСУ жестко ответили на обстрелы врага, нанеся ему потери.
Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, потери, Л/ДНР

Вы сейчас просматриваете новость "ВСУ за месяц подстрелили сотню боевиков: офицер рассказал о больших потерях врага". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Александр Турчинов. Фото: turchynov.com

"Чушь и провокация": Турчинов резко ответил на предложение Путина по Донбассу

Вчера, 15:10

Проводить референдум на Донбассе – это как читать лекцию колорадским жукам по сохранению урожая, считает чиновник

Украина

СПГ в работе. Фото: Facebook/93-я ОМБр

"Сапог", уничтожающий танки: военные показали видео стрельб из мощного оружия

Вчера, 13:59

Украинские военные на Донбассе потренировались уничтожать врага из противотанкового гранатомета
Загрузка...

Украина

Российские наемники. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В России прижали организацию по отправке наемников на Донбасс: Тымчук сообщил детали

Вчера, 10:32

Российские спецслужбы используют "Союз десантников России" для "работы" на украинском направлении

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Воевали на Донбассе, но погибли в Сирии: офицер ВСУ показал фото убитых боевиков

Вчера, 10:02

Российское командование отправило наемников с Донбасса на утилизацию в Сирию
Загрузка...