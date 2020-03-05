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Россия начала масштабную проверку в "ЛНР" и "ДНР": подробности

5 марта, 05:17

Сергей Мартынец

Оккупанты нашли крайних в воровстве, боевиков ждет неприятный сюрприз

Российское военное командование начало проверку оккупационных войск т.н. "Л/ДНР" и уже выявлены масштабные хищения, а наказывать за это будут не российских офицеров, а местных боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское оккупационное командование начало масштабную проверку состояния финансово-экономической деятельности на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, в феврале комиссией Южного военного округа ВС РФ уже были выявлены многочисленные факты хищения средств, выделенных на строительство военных объектов и оборудования боевых позиций соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК".

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"Предполагается, что устранение всех недостатков по оборудованию боевых позиций будет осуществляться за счет сбора денег с рядового личного состава передовых подразделений оккупационных войск, а не виновных в хищении средств российских кадровых офицеров, которые по ротации выехали в Россию", – сообщает разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Россия провела ротацию российских военных в "Л/ДНР", однако после этого на оккупированных территориях усилился беспредел. В Донецк заехали российские военные и устроили "террор" местным жителям.

Смотрите также в сюжете, как на Донбассе оккупанты подло обстреляли украинский КПВВ:

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Россия проверка Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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