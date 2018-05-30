Россия не соглашается на обмен 23 осужденных россиян на украинских политзаключенных

Российская делегация в Минске не ответила, являются ли ее действия отказом от защиты российских граждан, осужденных в Украине

Представители Российской Федерации в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказываются согласиться на предложенную Киевом инициативу по обмену 23 осужденных россиян в Украине на украинских политических заключенных, содержащихся в тюрьмах на территории России.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Я в гуманитарной подгруппе и наши представители в ТКГ поставили прямой и очевидный вопрос россиянам: какой ответ РФ на инициативу Украины относительно передачи 23 осужденных россиян ради освобождения украинцев в тюрьмах РФ. Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта Мундиаля (Чемпионата мира по футболу, который в июне-июле состоится в РФ – ред.)", – заявила Геращенко.

"Позиция россиян феерическая (дословно): Россия – не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и русских в украинских. А "республики" включают этих россиян в список, ибо они им помогали воевать" и жили на Донбассе до 2014 года... Пришлось задать уточняющий вопрос: означает ли это, что РФ "своих бросает" и фактически отказывается от защиты своих граждан? Ответа нет", – подчеркнула Геращенко.

Ранее Геращенко рассказала, что для освобождения всех удерживаемых в России украинских политзаключенных и находящихся в заложниках у боевиков на оккупированных территориях Донбасса Украине следует продолжать активно действовать по шести направлениям.

Также Ирина Геращенко сообщила, что подконтрольные России боевики отказываются отдать украинских заложников в обмен на задержанных на Донбассе россиян.