Россия отправила на Донбасс две колонны подозрительных КамАЗов

В этом году это уже двенадцатый российский «гумконвой»

Фото: dpsu.gov.ua

На оккупированный Донбасс через неподконтрольные Украине участки границы из России въехали 17 грузовиков с неизвестным грузом. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины

"Через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" с 05:00 до 06:00 19 декабря этого года на въезд в Украину последовало 2 колонны так называемого российского "гумконвоя"", – говорится в сообщении.

Это уже девяносто шестой "гумконвой" от России и состоял он из 17 грузовиков. По словам россиян, в грузовиках якобы перевозили оборудование, медикаменты, детские наборы. Однако украинские пограничники и таможенники не смогли получить истинную информацию.

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В Госпогранслужбе отметили, что перемещение этих российских автоколонн, как и обычно, прошло с грубым нарушением норм международного и украинского права. В этом году это двенадцатый такой "гумконвой".

Напомним, недавно Украина осудила Россию за очередной "гуманитарный конвой", который Кремль отправил на оккупированный Донбасс, и направила дипломатическую ноту по этому поводу.

А тем временем на фронте обстановка продолжает оставаться напряженной. Враг не прекращает обстрелы – 18 декабря боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе.

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