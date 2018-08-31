Россия перебрасывает на Донбасс артиллерию, а людей не выпускают из ОРДЛО – разведка

Россия решила воспользоваться перемирием для усиления своих войск на оккупированных территориях Донбасса, усилив боевиков новыми артиллерийскими подразделениями, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что в ОРДЛО из России прибывают дополнительные артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении в т.ч. реактивные системы залпового огня. Они размещаются в основном на территориях объектов т.н. государственной коммунальной собственности, в т.ч. образовательных и медицинских учреждений.

"В связи с этим местные русские оккупационные администрации принудительно переводят всех работников, задействованных в сфере обеспечения работы образовательных и медицинских учреждений, в категорию т.н. "госслужащих". Указанный статус автоматически обусловливает запрет выезда на территорию, подконтрольную правительству Украины, и другие ограничения гражданских прав. Нововведение вызвало негативную реакцию среди работников сферы образования и медицины на оккупированных территориях, которые в любой способ избегают написания заявлений на получение статуса "госслужащих", – сообщает разведка.

Как недавно сообщалось, боевики усилили тренировки танкистов и артиллеристов. Среди прочих задач отрабатывались вопросы огневого поражения позиций подразделений Объединенных сил.

Кроме того, на Донбассе враг срочно усилил "мобилизацию". Разведка сообщала, что т.н. российские "военные псевдоэксперты" запустили страшные для боевиков слухи, что ВСУ якобы на День независимости собираются атаковать их.