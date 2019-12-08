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Россия приказала расторгать контракты с боевиками: что происходит в "Л/ДНР"

8 декабря, 08:03

Оккупанты меняют порядок прохождения службы местными наемниками

/ Фото: AFP

У противника на Донбассе давно существует беда с комплектацией подразделений, нередко боевики пополняли войско "проблемными" бойцами, а теперь российское командование решило избавиться от возрастных наемников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское оккупационное командование продолжает осуществлять мероприятия, направленные на поднятие уровня боевой готовности частей и подразделений "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ". В частности, со следующего года в оккупационных войсках будет изменен порядок прохождения военной службы в части, что касается предельного возраста пребывания личного состава на службе.

"Командирам соединений и частей "1 и 2 АК" приказано в марте 2020 года расторгнуть контракты с военнослужащими в возрасте 50-55 лет, в зависимости от занимаемой ими должности. Также военным комиссариатам на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях доведено распоряжение о запрете принятия на военную службу лиц старше 45 лет", – сообщает разведка.

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Фото: ГСЧС

В то же время с целью создания подготовленного резерва для пополнения рядов оккупационных войск оккупанты усиливают пропагандистскую работу в системе т.н. "военно-патриотического и физического воспитания" молодежи и юношества путем развития разветвленной структуры организаций по образцу российской "Юнармии".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Россия перебросила на Донбасс снайперов и спецназ. Россияне привлекли военных, у которых есть серьезный диверсионный опыт.

А тем временем в Украине отметили день Вооруженных сил. Президент Владимир Зеленский побывал на Донбассе. Смотрите видео:

Видео: president.gov.ua

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Россия Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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