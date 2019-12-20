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Россия тренирует своих снайперов: подробности убийства жителя Марьинки

20 декабря, 09:54

В этом районе в последнее время пострадал от снайперских пуль не один человек

Фото: ООС

Фото: ООС

На днях был убит мирный житель Марьинки. Украинские военные отмечают, что это дело рук российских снайперов, которых перебросили в этот район для совершенствования своих навыков после выпуска из школы снайперов. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в последние дни ситуация вблизи Марьинки значительно обострилась – враг не прекращает обстрелы. В то же время почти ежедневно наши военные наблюдают одиночные прицельные выстрелы со стороны врага.

В результате работы вражеских снайперов на одной из крайних улиц Марьинки, где большинство домов разрушены, получил ранение мирный житель, который умер по дороге в больницу. По словам соседки погибшего, мужчину звали Михаил, ему было 57 лет. Он, как всегда, сидел на скамейке возле своего двора, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля застряла в животе.

В свою очередь представитель командования воинской части военнослужащая Алина рассказала, что накануне, около семи вечера, вражеский снайпер оборвал жизнь их побратима Василия Лисицына.

"Сначала враг начал бить из ручного противотанкового гранатомета. Таким образом, оккупанты выманивали армейцев на огонь снайперов. К сожалению одна из вражеских пуль калибром 7,62 мм попала Василию в голову. Он погиб сразу, на боевом посту", – рассказала офицер и напомнила, что 25 ноября снайпер подстрелил женщину, которая шла с ребенком, но ей успели оказать помощь.

По данным армейской разведки, активизация вражеских снайперов вблизи Марьинки не случайна. Недавно в Донецкую область из России заехали выпускники снайперской школы. И сейчас вблизи Марьинки они сдают свои экзамены и оттачивают стрелковые навыки.

"У врага только одна цель – нанести как можно больше потерь Украине. И для них не имеет значения, какая перед ними цель – военный или гражданский. Этот участок фронта вражеские снайперы используют только как полигон", – отметил военнослужащий с позывным "Койот".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Министерстве иностранных дел называли количество жертв войны на Донбассе. Начиная с 2014 года погибли 14 тысяч человек вследствие российской агрессии.

Ранее на Донбассе заживо сгорела легендарная баба Маша, которая успела похоронить и мужа, и сына. Смотрите об этом подробней в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс марьинка жертвы обстрела мирный житель ООС снайпера

Источник: Сегодня

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