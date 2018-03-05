Россияне ищут "пушечное мясо" для Сирии на Донбассе – разведка

Сегодня, 13:34

Украинские военные рассказали, что происходит на оккупированных территориях

Фото: AFP
Фото: AFP

В конце февраля – начале марта российские частные военные компании активизировали агитационные мероприятия по вербовке населения временно оккупированного Донбасса для участия в боевых действиях на территории Сирии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Предпочтение отдается кандидатам, имеющим боевой опыт и хотя бы базовую подготовку по одной из военно-учетных специальностей. Несмотря на обещания российских вербовщиков о "стабильном социальном пакете" и высоком финансовом обеспечении, желающих пополнять ряды ЧВК оказалось немного. Информация о значительных потерях российских наемников в Сирии в феврале с.г. побудила отказываться от предложений агентов ЧВК", – пояснили в разведке.

Напомним, 7 февраля в результате оборонительной операции США против российских наемников было ликвидировано, по разным оценкам, до нескольких сотен нападавших и до 90% их военной техники. В Москву прилетели не меньше трех самолетов с ранеными наемниками. Bloomberg сообщал, что число погибших было около 200. По данным Reuters, их было не менее 100. Другие источники говорили о 300 и более жертвах.
Донбасс, россияне, разведка, вербовка
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"Сегодня"

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