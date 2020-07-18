Российские военные приехали на Донбасс и привезли "сюрприз"

Пока на Донбассе "орудует" проверка из России, началась ротация командного и рядового состава оккупационных войск. Однако россияне привезли с собой в т.н. "ДНР" и "ЛНР" коронавирус и были срочно изолированы.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

С начала текущей недели под контролем комплексной комиссии ВС РФ проводится ротация кадровых российских офицеров командного состава соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оперативной группировки российско-оккупационных войск.

Кроме того, увеличилось количество лиц, прибывающих с территории России для устройства на должности рядового состава в подразделениях оккупантов. Вместе с тем до 10% из числа прибывших были изолированы на карантин в связи с обнаружением у них заболевания COVID-19.

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Как сообщали новости "Сегодня", командование российско-оккупационных войск, несмотря на циничные заявления о стремлении к мирному урегулированию ситуации на фронте, продолжает мероприятия по ее дестабилизации. Недавно стало известно, что Россия завозит на Донбасс новейшие снайперские комплексы.

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Смотрите также видео, как украинские добровольцы взяли штурмом вражеский ВОП. Это случилось довольно давно, но эти кадры появились только сейчас:

Видео: facebook.com/Александр Ведмидь

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