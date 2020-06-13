Российские паспорта на Донбассе: кто и зачем их получает

Вот уже более года назад президент России Владимир Путин выдал указ об упрощенной процедуре получения паспортов РФ жителями оккупированных территорий Украины. Впрочем, как выяснил сайт "Сегодня", для подавляющего большинства жителей Донецкой и Луганской областей ценнее украинского паспорта документа нет.

"В апреле прошлого года многие из моих соседей кричали, мол, эх, теперь заживем с российскими паспортами, – рассказал нам житель оккупированного Донецка Антон К. – Но эйфория прошла сразу после того, как стало понятно, что подать документы на получение российского паспорта невозможно без "паспорта "ДНР". Так распорядились на местном уровне, потому как в указе Путина такого условия не ставилось. Возможно, это делалось для того, чтобы людям пришлось платить и за один, и за второй паспорт. В сумме это получалось около 6 тыс. российских рублей, что равно средней зарплате в так называемой "республике". Некоторых людей это не останавливало, они выстаивали очереди. То есть, выходит, что, желая получить российский паспорт, ты обязан "в нагрузку" получить прежде и паспорт "ДНР".

По словам Антона, получать российские паспорта чаще всего стремились люди старшего поколения.

"Руководствовались тем, что лучше пусть будет, чем не будет. Плюс к тому, работала пропаганда, мол, с таким паспортом можно и брать кредиты в России, и открывать бизнес. Но большинство в это мало верят, поэтому и желающих уже существенно поубавилось".

Опрошенные нами жители временно оккупированных территорий рассказали, что нынешние условия жизни в их городах заставляют все чаще задумываться о выезде.

"Предприятия останавливаются, тем более в карантин, поэтому ценнее украинского паспорта документа для нас нет. Даже если уезжать на заработки в Россию, то их пограничники больше доверяют украинскому паспорту, нежели "ДНРовскому". Кроме того, люди старшего поколения, хоть и становятся в очередь на получение российских паспортов, но с украинскими не расстаются. Потому как понимают – впереди у них пенсия, которую без паспорта не оформить, российский паспорт не поможет им в Украине", – рассказала нам жительница оккупированной Горловки Марина П.

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Эксперт, содиректор программ внешней политики и политики безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что подавляющее большинство жителей оккупированных территорий не станет в очередь за российскими паспортами.

"Важно вспомнить, с чем связана эта дата, когда Путин сделал свое заявление. Он, как и многие другие российские политики, уделяют внимание символизму, – говорит Алексей Мельник. – Как мы помним, это было сделано после второго тура президентских выборов в Украине. Это был своеобразный привет новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, был сигнал Кремля о дальнейших планах по отношению к этим территориям".

По данным ряда источников, в том числе и официальных на территории России, такие паспорта получили более 220 тыс. жителей ОРДЛО.

В свою очередь Алексей Мельник оценивает ситуацию так:

"По моим оценочным данным, если на той территории проживает сейчас 2,5 млн человек, то около 10% поддержали Россию. То есть, эти люди не связывают своего будущего с Украиной, боятся ответственности, поэтому российский паспорт для них – это определенная страховка на случай, если придется бежать из Украины".

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Напомним, в конце прошлого года российские власти придумали, как выдать украинцам побольше паспортов РФ.

Ранее также сообщалось, что украинцы, получившие российский паспорт, могут лишиться не только пенсий, но и украинского гражданства. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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