Российский политик рассказал, во сколько Кремлю обойдется паспортизация ОРДЛО

Илья Пономарев считает, что расходы на паспортизацию не справедливы к россиянам

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Процесс выдачи российских паспортов украинцам с оккупированных территорий Донбасса обойдется очень дорого для Российской Федерации. Об этом сообщило издание"Апостроф".

Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал: "Даже если тривиально посчитать, во сколько обойдется поддержка только пенсионеров, которые проживают на этой территории, если все они пройдут процедуру для получения пенсии, то годовые затраты РФ составят около 2 млрд долларов на выплату пенсий. Я думаю, это не очень справедливо к россиянам."

При этом Пономарев отметил, что предложение Путина прозвучало на фоне пенсионной реформы.

"В ходе реформы всем российским гражданам сказали, что денег нет, поэтому будем повышать пенсионный возраст. Теперь получается, что подняли пенсионный возраст, чтобы платить пенсионерам Донбасса. А у Путина уже на фоне пенсионной реформы осыпался рейтинг", – добавил экс-депутат.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться сзаявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

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