Российское МВД запросило дополнительных средств на "паспортизацию" жителей Донбасса

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Российское министерство внутренних дел решило повысить оклады сотрудникам миграционной службы Ростовской области, которые занимаются оформлением российского гражданства жителям Донбасса.

В российском МВД запросили дополнительно выделить из бюджета 1,1853 миллиарда рублей (около 450 миллионов гривен) – в 2019 году на эти цели россияне запросили 87,2 миллиона рублей, в 2020 – 352,1 миллиона, в 2021 году – 365,7 млн рублей, на 2022 год – 380,3 млн рублей.

Доплаты предназначаются сотрудникам временного подразделения МВД РФ по Ростовской области.

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Напомним, ранее боевики отказывались от российских паспортов, а позже Россия попыталась ускорить процесс "паспортизации", чтобы в т.н. "Л/ДНР" стало больше "новых россиян", чтобы иметь козырь в случае, если придется идти на уступки на переговорах.

Как сообщали новости "Сегодня", оккупанты угрожают боевикам Донбасса за отказ от российских паспортов. Оккупационные администрации разыскивают боевиков, у которых на руках все еще украинские паспорта.

Стоит добавить, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

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