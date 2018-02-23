Самые горячие точки Донбасса 23 февраля: интерактивная карта АТО

За минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает Штаб АТО.

"В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник был ранен", – рассказали в Штабе.

Так, на Луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого. По несколько вражеских мин калибром 82-мм разорвались у Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты целились по нашим позициям вблизи зайцев и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов – неподалеку Гладосово и Лозового. Также, из вооружения БМП и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Новоалександровки.

На Донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по нашим позициям вблизи Новотроицкого и Песок.

Напомним, Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".

По словам Закаева, сегодня мы наблюдаем медленную смерть "империи", вследствие которой Россия распадется на 9 частей.

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