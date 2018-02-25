Самые горячие точки Донбасса 25 февраля: интерактивная карта АТО

За прошлые сутки, 24 февраля, боевики всего четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб АТО.

Так, на Луганском направлении,противник применил артиллерийские системы калибром 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия – обстреливал защитников Лобачево, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Напомним, ранее украинский волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.