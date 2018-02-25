Самые горячие точки Донбасса 25 февраля: интерактивная карта АТО
На востоке страны продолжают звучать залпы орудий
За прошлые сутки, 24 февраля, боевики всего четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб АТО.
Так, на Луганском направлении,противник применил артиллерийские системы калибром 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим позициям вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия – обстреливал защитников Лобачево, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.
Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Напомним, ранее украинский волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.
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