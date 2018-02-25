Боевики стянули десятки танков под Дебальцево

Сегодня, 13:51

Действия противника разоблачили наблюдатели ОБСЕ

Фото: AFP
Фото: AFP

Боевики на Донбассе продолжают практику сосредоточения тяжелой техники и вооружения за пределами районов отвода, что является нарушением Минских договоренностей. Об этом сообщает Штаб АТО.

В частности, 22 февраля наблюдателями ОБСЕ было обнаружено 36 танков Т-64, расположенных в районе населенного пункта Круглик (село в нескольких километрах к востоку от оккупированного боевиками Дебальцево), и пять единиц буксируемых гаубиц Д-30 в районе населенного пункта Ясное.

Кроме того, рассказали военные, на территории средней школы по улице Б. Хмельницкого в оккупированном Донецке было выявлено 10 танков, а на северо-восточной окраине населенного пункта Калиновка – артиллерийские системы и минометы разного калибра.

"Указанное свидетельствует о пренебрежении оккупационной администрацией Российской Федерации требованиями актов международного права о запрете размещения в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники, а также систематическом нарушении ими достигнутых договоренностей по отводу средств огневого поражения от линии соприкосновения сторон в соответствии с Минскими договоренностями", – подчеркнули в Штабе.

Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Напомним, ранее украинский волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.
Донецк, Донбасс, боевики, нарушение
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"Сегодня"

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