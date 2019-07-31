Стороны договорились разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести

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Переговоры по Донбассу: стало известно о новых договоренностях https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5 2019-07-31T19:22:00+03:00 Украина Стороны договорились разминировать территорию у моста в Станице Луганской и активизировать работу по поиску пропавших без вести

На переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному регулированию на Донбассе удалось достичь договоренности о разминировании территорий, прилегающих к уничтоженному мосту в Станице Луганской.

Об этом после встречи в Минске 31 июля сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарья Олифер.

"Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня. До начала ремонта на мосту необходимо убрать блокпост и символы квазигруппировок НВФ ОРДЛО, последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным", – пишет она на своей странице в Facebook

Олифер добавила, что в гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением удерживаемых лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей.

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"Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших", – добавила она.

Помимо того, в подгруппе по социально-экономическим вопросам работают над вопросами жизнеобеспечения Донбасса.

Также Олифер отметила, что в Трехсторонней контактной группе констатировали соблюдение объявленного 21 июля перемирия на Донбассе, но игнорировании договоренностей о предоставлении безопасного доступа мониторинговой миссии ОБСЕ на территории ОРДЛО.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик рассказал, как встреча помощников лидеров "нормандской четверки" сказалась на работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

О результатах июньской встречи ТКГ в Минске вы можете подробно узнать в видеосюжете:

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