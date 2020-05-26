СБУ разоблачила боевиков на Донбассе, причастных к гибели украинских спецназовцев

Членам террористической группы грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение

Служба безопасности Украины установила всех участников террористической группы, которая 26 мая 2018 года обстреляла позиции украинских бойцов на Донбассе, в результате чего погибли двое сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ – полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев, еще двое спецназовцев получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 ОМСБр Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер". В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение", - написали в сообщении.

Установлена ​​причастность данной группировки к обстрелу подразделений ВСУ в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства главарю группы и подчиненным сообщили о подозрении в совершении преступлений по ст. "террористический акт" и "участие в террористической организации" Уголовного кодекса Украины.

Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлены в розыск. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, недавно на Донбассе боевики подбили грузовик ВСУ. Противник в очередной раз нарушил Минские договоренности и ударил из запрещенного вооружения.

Кроме того, прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Донбассе. Ведомство рассматривает более чем шесть тысяч уголовных преступлений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

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