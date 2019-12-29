Сепаратисты заявили, что 80% тех, кого отдает Украина, в ОРДЛО не живут

Это - люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и других городов

Фото: Yevgen Honcharenko/Pool via REUTERS

Порядка 80% лиц, которых передает Украина в рамках обмена, не являются жителями ОРДЛО. Об этом сообщила "омбудсмен" "Донецкой народной республики" Дарья Морозова.

"Восемьдесят процентов лиц, которых Украина передает, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие", — отметила она.

Ранее представитель "ЛНР" Ольга Кобцева сообщала, что в рамках обмена получила от Киева 63 человека, передала 25. По предварительной информации, освобожденные из плена украинцы прибудут в аэропорт Борисполь около 20:00. Напомним, что обмен пленными с так называемой "ДНР" будет проходить в оккупированной Горловке. Туда отправятся представители Украины, журналистов с собой не берут.

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Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

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Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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