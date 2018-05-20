Штаб Рината Ахметова помогает семье Михалевых из Бахмутки

Он спас сына, сделав белый флаг из простыни, и вынес подростка из-под перекрестного огня. Семья Валерия Михалева живет на линии разграничения, под постоянными обстрелами. Дом в Бахмутке наполовину разрушен.

У Валерия до этого был перелом берцовой кости на правой ноге. Но спасая жену и сына, о своей безопасности он не думал. Обстрел начался внезапно.

"Каждый защитил бы своего ребенка", – говорит Валерий Михалев.

Споткнувшись о порог мужчина упал и получил травму. "Споткнулся, и полетел вниз, вот разбил ногу обратно", – признается он.

В прифронтовом селе больницы нет. Ближайшая в 30 километрах.

"В Бахмут я не могу поехать, надо за машину отдать 300 гривен. Как? Я пенсию еще не получил", – признается мужчина.

Все дела по хозяйству взял на себя сын Дмитрий. Однажды на пастбище он попал под перекрестный огонь.

"Начали стреляться, я упал возле речки и лежал. Минут 40 длилось. Пули свистели только так, деревья там резало аж", – признается Дмитрий.

"Все горело, я не испугался – схватил тяпку, забежал в дом, взял белую простынь и пошел. Кричу: Дима, сынок, где ты? Он ползет весь зареванный", – вспоминает мужчина.

С тех пор почти каждую ночь парня мучают приступы.

"Ночами кричит "подождите-подождите-подождите". Поднимается, ползет", – рассказывает Валерий Михалев.

Постоянное напряжение и страх изматывают всех жителей Бахмутки. Их здесь осталось не более двухсот. С электричеством в поселке перебои. Нет запасов воды.

"Я как инвалид 2 группы не могу дойти до бочки. А бочку чтобы купить, она стоит 3000 гривен", – сетует мужчина.

Несколько лет в Бахумтке не выплачивали пенсий и пособий, выжили благодаря гуманитарной помощи Штаба Рината Ахметова.

"Уважаемый, Ринат Леонидович, большое вам спасибо, что вы относитесь к нашим людям поселка Бахмутки, помогаете нам. Если б не вы, наверное, народ бы тут не выжил. Вы в мирное время помогали, и в это время", – благодарит Владимир.

Продуктовые наборы получают многодетные семьи, родители-одиночки, пенсионеры и люди с инвалидностью. За все время работы Штаба выдано более 12 миллионов наборов выживания.

Михалевы не покидают зону боевых действий. Ведь тут их дом. И в нем хотят встретить день, когда настанет мир и жизнь в родной Бахмутке наладится.

Ранее сообщалось, что Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает семье Панкратовых.

Также мы писали, что в мае бригады мобильной выдачи Штаба Рината Ахметова доставят помощь для 30 населенных пунктов "серой зоны".