Ситуация на Донбассе: боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

Сегодня, 07:28

Российские наемники дважды применили запрещенное вооружение

Фото: AFP
Фото: AFP

За минувшие сутки пророссийские боевики восемь раз открыли огонь по украинским позициям, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. В частности, из минометов калибра 82 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского. А на Приазовье российские наемники вели прицельный огонь из вооружения БМП-1 вблизи Чермалыка.

"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 13 ноября, двух российских оккупантов было уничтожено, еще пять захватчиков – получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 12 ноября на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. 

А 11 ноября на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов боевиками позиций украинских военных. При этом в рядах наших бойцов обошлось без потерь.
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