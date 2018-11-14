Ситуация на Донбассе: боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери

За минувшие сутки пророссийские боевики восемь раз открыли огонь по украинским позициям, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Оккупанты 8 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово. В частности, из минометов калибра 82 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского. А на Приазовье российские наемники вели прицельный огонь из вооружения БМП-1 вблизи Чермалыка.

"В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал. По данным разведки, 13 ноября, двух российских оккупантов было уничтожено, еще пять захватчиков – получили ранения", – рассказали в ООС.

Напомним, 12 ноября на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

А 11 ноября на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов боевиками позиций украинских военных. При этом в рядах наших бойцов обошлось без потерь.