Ситуация на Донбассе: боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ

Среди наших военных нет раненых и погибших

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, снова обострение. За прошедшие сутки, 13 ноября, боевики пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, боевики вблизи Каменки применили миномет калибра 82 миллиметра. А неподалеку Водяного противник совершил выстрелы из автоматического станкового гранатомета и ручного противотанкового гранатомета.

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Также в районе населенного пункта Марьинка зафиксировали открытие огня вражеского снайпера. Еще на одном участке, в районе Шумы, российские оккупанты применили БПЛА, оборудованный для сброса выстрела ВОГ-17.

Как известно, с начала текущих суток, 14 ноября, нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе оккупанты применили стрелковое оружие.

Также напомним, на Донбассе украинский военный получил травму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение.

Видео: Facebook

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