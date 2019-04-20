Ситуация на Донбассе: боевики снова использовали запрещенные вооружения

С начала суток оккупанты провели семь обстрелов украинских позиций

На Донбассе активизировались снайперы боевиков. Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 20 апреля было зафиксировано семь обстрелов украинских позиций. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

По данным военных, оккупанты дважды применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями – минометы калибра 120 и 82 мм.

Кроме того, украинские подразделения подвергались обстрелам из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все провокации врага были зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов в районе села Павлополь;

- из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП в районе Опытного;

- дважды из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле Авдеевки;

- дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле села Пески;

- из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Гнутово.

В рядах украинских бойцов обошлось без потерь. На вражеские провокации ВСУ давали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой, однако, несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18 и 19 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.

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