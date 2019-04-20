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На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов

Сегодня, 14:25

46-летний мужчина служил в разведывательном взводе боевиков

Фото: AFP

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцы батальона "Луганск-1" задержали мужчину, который служил в разведывательном взводе оккупантов и пытался выехать на территорию, подконтрольную Украине. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"Вчера на блокпосту "Петропавловка" Станично-Луганского района при проверке документов пассажиров автобуса был выявлен и задержан 46-летний мужчина, который в специальной полицейской базе значился как участник незаконных вооруженных формирований", – говорится в сообщении.

Позже сотрудники полиции установили, что с марта по июнь 2015 года мужчина служил в разведывательном взводе боевиков, который дислоцировался в городе Ровеньки Луганской области.

Задержанного передали в Управление Службы безопасности Украины в Луганской области для проведения проверки.

Напомним, в течение 18 апреля пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получил украинский военнослужащий, уничтожены три оккупанта.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявлял, что угроза большого наступления российских войск сохраняется. По его словам, Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины.

Смотрите также видео, как бойцы 54-й бригады ударили по позициям боевиков и уничтожили блиндаж:


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Тег Донбасс, разведчик, боевик, луганская область

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